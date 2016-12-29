Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.



RUSYA: "SİBER SALDIRI" İDDİALARI PARANOYA

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararı almasını "paranoya" olarak nitelendirdi.

Slutskiy, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istenmesi gerçek bir paranoya belirtisi. Hiçbir kanıt olmadan ve asılsız iddialara dayanarak ülkemize karşı son derece agresif adımlar atılıyor" dedi.

Bu tür kararların mantıklı politikacılarda şok etkisi oluşturduğunu belirten Slutskiy, "Bu kararın tam da Suriye'de barışçıl çözüm için adım atıldığı günde açıklanması sembolik. Galiba Obama tarihteki son izini bu şekilde bırakmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Slutsiky, görevi devrecek Washington yönetiminin aldığı kararların iki ülke ilişkilerine ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, ilişki düzeyinin Soğuk Savaş döneminden daha düşük olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Ombudsmanı Konstantin Dolgov ise, "Bu tür tek taraflı adımlar ilişkilere zarar vermeyi ve gelecekte onarılmasını zorlaştırmayı hedefliyor" dedi.



