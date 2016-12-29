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Rus savaş uçakları ilk kez 'ı vurdu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin bölgesinin güneyindeki DEAŞ hedefleri dün gece Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından ateş altına alındı.

Rus savaş uçakları ilk kez El Babı vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı 128'inci gününe girerken, Rus savaş uçakları, dün gece ilk kez 'da DEAŞ hedeflerine yönelik bombardıman düzenledi.

Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlemeye çalıştığı El Bab'ın merkezindeki DEAŞ unsurlarını değil, El Bab'ın güneyinde bulunan terör örgütüne ait bölgeleri hedef aldığını bildirdi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 18:22
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