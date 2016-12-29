Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı 128'inci gününe girerken, Rus savaş uçakları, dün gece ilk kez El Bab'da DEAŞ hedeflerine yönelik bombardıman düzenledi.

Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlemeye çalıştığı El Bab'ın merkezindeki DEAŞ unsurlarını değil, El Bab'ın güneyinde bulunan terör örgütüne ait bölgeleri hedef aldığını bildirdi.