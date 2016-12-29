Putin’e suikast!

Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşması, birilerini fena halde rahatsız etti. Beşiktaş saldırısı, Kayseri saldırısı, Ankara'da Karlov suikastı, Rus efsane diplomat Petr Polshikov'un evinde ölü bulunması, Sibirya'da ve Soçi'de Rus askeri uçaklarının düşmesi... Rusya ve Türkiye'ye karşı saldırılara başlayan Batı'nın son suikastı, önceki gün yine Moskova'da yaşandı. Rus enerji devi Rosneft'in ikinci adamı Oleg Erovinkin'in cansız bedeni arabasında bulundu. Eski Rus istihbarat generali olan Erovinkin, 'Kremlin sırlarının koruyucusu' olarak biliniyordu. Erovinkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin göreve geldikten sonra kendi etrafındaki şirketlerin yönetimi için atadığı başkan yardımcılarından biriydi. Kremlin'e danışmadan talimat verebilecek düzeyde yetkisi olan Erovinkin'in 2 gün önce Putin'le görüştükten sonra öldürüldüğü ifade edildi.
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ABD,İsrail ve AB ajanları Rusya ya suikastlarla ders vermeye çalışıyor.
igor sechin'e sira gelebilir.
enerji için çıkan savaş da bakalım kim galip gelecek. ruslarda aynı cevabı verirse bunun sonucu dünya savaşına doğru götürür.
ne Kadar iyi korunursan korun...illaki bir acik bulunur....adamlar putini cezalandiriyorlar...her yönden...
vahşi batı çıldırdı..
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