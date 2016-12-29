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  1. Bomba paniği
  2. Bu da ne! Düşüyoruz

’e !

Ruslar’a yapılan lara bir yenisi daha eklendi... ’in dostu, sır küpü , Kremlin’den çıktıktan 2 saat sonra aracında ölü bulundu...

Putin’e suikast!
Türkiye ile 'nın yakınlaşması, birilerini fena halde rahatsız etti. Beşiktaş saldırısı, Kayseri saldırısı, Ankara'da Karlov ı, Rus efsane diplomat Petr Polshikov'un evinde ölü bulunması, Sibirya'da ve Soçi'de Rus askeri uçaklarının düşmesi... Rusya ve Türkiye'ye karşı saldırılara başlayan Batı'nın son suikastı, önceki gün yine Moskova'da yaşandı. Rus enerji devi Rosneft'in ikinci adamı 'in cansız bedeni arabasında bulundu. Eski Rus istihbarat generali olan Erovinkin, 'Kremlin sırlarının koruyucusu' olarak biliniyordu. Erovinkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir göreve geldikten sonra kendi etrafındaki şirketlerin yönetimi için atadığı başkan yardımcılarından biriydi. Kremlin'e danışmadan talimat verebilecek düzeyde yetkisi olan Erovinkin'in 2 gün önce Putin'le görüştükten sonra öldürüldüğü ifade edildi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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adil adil

ABD,İsrail ve AB ajanları Rusya ya suikastlarla ders vermeye çalışıyor.

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evet3
hayır0
cevapla 29.12.2016 11:47
olturay olturay

igor sechin'e sira gelebilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 11:23
T.C. T.C.

enerji için çıkan savaş da bakalım kim galip gelecek. ruslarda aynı cevabı verirse bunun sonucu dünya savaşına doğru götürür.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 29.12.2016 11:23
taka41 taka41

ne Kadar iyi korunursan korun...illaki bir acik bulunur....adamlar putini cezalandiriyorlar...her yönden...

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evet4
hayır0
cevapla 29.12.2016 10:55
aybala aybala

vahşi batı çıldırdı..

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 29.12.2016 10:45
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