Mülteci düşmanı

Almanya'da 2016 yılında 54 bin 123 sığınmacının ülkelerine gönüllü olarak geri döndüğü iddia edildi. Ancak gerçeğin böyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Almanİçişleri Bakanlığı'na bağlı yetkililerin, göçmenleri tehdit ederek ülkeden attıkları belirtildi. Mültecilerle ilgili daha önce de birçok skandala imza atan Almanya'nın bu açıklaması sosyal medyada da eleştirilere neden oldu. Özellikle Başbakan Merkel'in mültecilerin gönderilmesi için çalışmalar başlattığı iddia edildi.
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zürriyeti olmayanın merhameti de olmaz
Türkiye'ye insanlık dersi vermeye kalkanlara bak...DURUMLARI ORTADA...Türkiye'nin kılı olamazsınız kılı...
eminim bırakın insanı bunlar daha hayvan derecesine çıkamadı ,,,battıkça batıyorlar,,
İNSAN OLDUKLARINI KİM SÖYLEYEBİLİR Kİ GEÇMİŞLERİNE BAKINCA NE KADAR VAHŞİ OLDUKLARINI TARH YAZMIŞTIR. KİTLE KATLİAMI KİMSE YAHUDİLER BUNA ŞAHİTTİR.
Avrupa Barbarlik-Devrine geri dönüste. Sadece Barbarligi, vahsi Fasistligi yaratmadi Avrupa, Terör-Kelimesi dahi Avrupaya aittir.
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