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düşmanı

Mülteci düşmanı
Almanya'da 2016 yılında 54 bin 123 sığınmacının ülkelerine gönüllü olarak geri döndüğü iddia edildi. Ancak gerçeğin böyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Alman İçişleri Bakanlığı'na bağlı yetkililerin, göçmenleri tehdit ederek ülkeden attıkları belirtildi. lerle ilgili daha önce de birçok skandala imza atan Almanya'nın bu açıklaması sosyal medyada da eleştirilere neden oldu. Özellikle Başbakan Merkel'in mültecilerin gönderilmesi için çalışmalar başlattığı iddia edildi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

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ismail ismail

zürriyeti olmayanın merhameti de olmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 18:14
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

Türkiye'ye insanlık dersi vermeye kalkanlara bak...DURUMLARI ORTADA...Türkiye'nin kılı olamazsınız kılı...

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 29.12.2016 14:57
yakup yakup

eminim bırakın insanı bunlar daha hayvan derecesine çıkamadı ,,,battıkça batıyorlar,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 29.12.2016 14:34
VATANSEVER-1 VATANSEVER-1

İNSAN OLDUKLARINI KİM SÖYLEYEBİLİR Kİ GEÇMİŞLERİNE BAKINCA NE KADAR VAHŞİ OLDUKLARINI TARH YAZMIŞTIR. KİTLE KATLİAMI KİMSE YAHUDİLER BUNA ŞAHİTTİR.

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evet5
hayır0
cevapla 29.12.2016 14:25
UzakSes UzakSes

Avrupa Barbarlik-Devrine geri dönüste. Sadece Barbarligi, vahsi Fasistligi yaratmadi Avrupa, Terör-Kelimesi dahi Avrupaya aittir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 29.12.2016 12:22
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