Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece yarısı başlayacak ateşkese katılan muhalif grupların isimlerini açıkladı.
Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ateşkes anlaşmasına Suriye'nin merkez ve kuzey bölgelerinde önemli ölçüde bölgenin kontrolünü elinde bulunduran 7 grubun dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada muhalif grupların isimleri, Feyleke'ş Şam, Ahraru'ş Şam, Ceyşü'l İslam, Sukuru'ş Şam, Ceyşü'l Mücahidin, Ceyş İdlib, Şam Cephesi şeklinde sıralandı.
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