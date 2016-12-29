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İşte Suriye'de e katılan muhalif gruplar!

, e katılan muhalif grupların listesini yayınladı...

İşte Suriyede ateşkese katılan muhalif gruplar!

, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece yarısı başlayacak e katılan muhalif grupların isimlerini açıkladı.

Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ateşkes anlaşmasına Suriye'nin merkez ve kuzey bölgelerinde önemli ölçüde bölgenin kontrolünü elinde bulunduran 7 grubun dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada muhalif grupların isimleri, Feyleke'ş Şam, Ahraru'ş Şam, Ceyşü'l İslam, Sukuru'ş Şam, Ceyşü'l Mücahidin, Ceyş İdlib, Şam Cephesi şeklinde sıralandı.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 19:27
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