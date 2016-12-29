Yol Durumu
  1. DEAŞ'ın önemli ismi Rakka’da öldürüldü
  2. İşte Suriye'de ateşkese katılan muhalif gruplar!

'dan

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in 'deki anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

İrandan ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan da, Zarif ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, 'deki konusunda telefon görüşmesi yaptıkları, tarafların ateşkesi memnuniyetle karşıladıkları duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, "İki bakan, Suriye'de terörizm, DEAŞ ve El-Nusra ile mücadelenin devam edeceğini vurguladılar." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: , , ,
  • 29 Aralık 2016, Perşembe 19:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar