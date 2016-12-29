İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Zarif ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, Suriye'deki ateşkes konusunda telefon görüşmesi yaptıkları, tarafların ateşkesi memnuniyetle karşıladıkları duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, "İki bakan, Suriye'de terörizm, DEAŞ ve El-Nusra ile mücadelenin devam edeceğini vurguladılar." ifadelerine yer verildi.