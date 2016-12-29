Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki ateşkes için attığı adımlar ve yayınladığı bildiri Avrupa'yı tedirgin etti. İngiliz medyasından Financial Times gazetesi Türkiye, Rusya ve İran'ın yayınladığı ortak bildiriye vurgu yaparak Batı'nın Suriye'deki rolünün azaldığını yazdı.
Türkiye ile Rusya'nın üzerinde çalıştığı ateşkes anlaşması ile ilgili önemli bir ilerleme sağandı. Rusya ve Türkiye'nin üzerinde uzlaştığı ateşkesin taslak metni hazırlanırken, muhalifler ve Esed rejimi arasındaki çatışmaların yakın bir zamanda durması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için Rusya ile birlikte bir plan hazırladığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise Esed'in bir sonraki seçimde görevi devralacağını açıkladı.
Son dönemde Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de yaşanan krizin çözümü için attığı adımlar ise Batılı ülkelerde ve Batı basınında yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili bir yazı yayınlayan Financial Times gazetesi, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ilerleyen görüşmeler nedeniyle büyük bir telaşa düşüldüğünü de gösterdi. Gazeteye göre Türkiye ve Rusya'nın krizin çözümü için attığı adımlar Batı'nın Suriye'deki rolünün azaldığının da bir göstergesi.
Financial Times gazetesi, "Türkiye ve Rusya, Suriye'de ateşkese yönelik önerilerini ana hatlarıyla belirliyor" ifadelerini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü "Suriye'de kalıcı bir ateşkese ve siyasi çözüme yakınız" şeklindeki sözlerine yer veriyor. Çavuşoğlu, "Suriye'de çözümle ilgili iki metin var. Biri siyasi geçiş süreci, diğeri de ateşkesle ilgili. Bu anlaşmalar her an uygulanabilir" demişti.
"BATININ ROLÜ AZALDI"
Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri ve Savunma Bakanlarının geçen hafta Moskova'da yaptıkları görüşmeleri ve açıklanan deklarasyonu hatırlatan Financial Times, tüm bu gelişmelerin Batı'nın Suriye'deki rolünün azaldığını belirtti.
Financial Times'a göre Türkiye ve Rusya, Suriye'de bir barış anlaşması imzalanmasına yönelik çabalarında ABD'yi de sürüncemede bıraktı.
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AB haçlıların canı cehenneme.
batının şeytani planları ,ellerinde patlıyacak ,devamlı göz yaşı ve ,kan üzerinden ceplerini dolduruyorlar,,,
inşallah birbirlerini yerler.
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