Facebook, Tayland'da büyük bir skandala imza attı. Ünlü sosyal paylaşım sitesi,Bangkok'ta bombalı saldırı olduğu gerekçesiyle bölgedeki kullanıcılarının güvende olup olmadıklarını bildirmeleri için güvenlik durumu kontrolü özelliğini aktif hale getirdi. Özelliğin aktif hale gelmesine Bangkok'taki hükümet binasına maytap atan bir protestocunun yol açtığı, diğer kullanıcıların da kendilerini güvende olarak etiketlediği öğrenildi. Tayland hükümeti, skandal nedeniyle Facebook'a tepki gösterdi. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Facebook, konuyla ilgili özür dilemeyeceğini açıkladı.
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Aynı şeyi bir de batılı bir ülkeye yap da görelim şekerlerin efendisi.
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