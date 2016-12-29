Yol Durumu
  1. Mülteci düşmanı
  2. Bomba paniği

'un son skandalı

Facebookun son skandalı
Facebook, 'da büyük bir skandala imza attı. Ünlü sosyal paylaşım sitesi, Bangkok'ta bombalı saldırı olduğu gerekçesiyle bölgedeki kullanıcılarının güvende olup olmadıklarını bildirmeleri için güvenlik durumu kontrolü özelliğini aktif hale getirdi. Özelliğin aktif hale gelmesine Bangkok'taki hükümet binasına maytap atan bir protestocunun yol açtığı, diğer kullanıcıların da kendilerini güvende olarak etiketlediği öğrenildi. Tayland hükümeti, skandal nedeniyle 'a tepki gösterdi. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Facebook, konuyla ilgili özür dilemeyeceğini açıkladı.
Etiketler: ,
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ZAFER ZAFER

Aynı şeyi bir de batılı bir ülkeye yap da görelim şekerlerin efendisi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 10:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar