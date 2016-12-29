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liderlerinden , Rakka’da öldürüldü

ABD öncülüğündeki karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince, DEAŞ'ın liderlerinden 'ın Suriye'deki Tabka Barajı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

DEAŞın önemli ismi Rakka’da öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince DEAŞ'ın Rakka'daki liderlerinden el-Kuveyti'nin Suriye'deki Tabka Barajı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürdüğünü duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Ebu Candal'ın 26 Aralık'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, DEAŞ'ın Savaş Konseyi'nin eski üyelerinden Ebu Candal'ın Tabka bölgesinde görevlendirilmeden önce Palmira'nın geri alınmasında rol oynadığını belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ebu Candal, Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı intihar araçları, güçlendirilmiş el yapımı patlayıcılar ve kimyasal silahların kullanımında rol aldı. DEAŞ'ın terör saldırıları planlayıcıları ve Savaş Konseyi üyeleri ile ilişkisi bulunduğundan dolayı, Ebu Candal'ın ölümü DEAŞ'ın Rakka'yı savunma ve batıya karşı dışarıda operasyon yapma kabiliyetini geriletecektir."
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 21:13
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MEHMET MEHMET

BİR OPERASYON YAPILMASI GEREKİYORDU YAPTILAR ADLARI TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ANILINCA GEREK DUYDULAR NOKTA

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 21:38
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