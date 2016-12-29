Bu da ne! Düşüyoruz

Kızıl Ordu’yu taşıyan ve Karadeniz’e çakılan uçağın karakutusundaki konuşmalar yayınlandı. Pilotun, “Bu da ne! Eyvah, vay canına. Oh, kahretsni ! Flaplar, lanet olası! (Küfrediyor)” sözleri, uçağın sabotaj sonucu düştüğünün kanıtı olarak gösterildi
Moskova'dan geçtiğimiz Pazar günü havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nınSuriye'deki Himeymim üssünde yeni yılkonseri vermek için giden Kızıl Ordu koroüyelerini taşıyordu. 92 kişiye mezar olanRus askeri uçağının kara kutusu denizin 17metre derininde bulundu. Pilotlar arasında geçen son diyalog yayımlandı. Uçağın düşmediğidiyaloglarda da net olarak ortaya çıktı. İşte Rus medyasında çıkan haberlere göre, kaptan pilot ve ikinci pilot arasında geçen konuşma şöyle:
* PİLOT: Hız 300... (Anlaşılmıyor)
* YARDIMCI PİLOT: İniş takımları alındı kaptanım.
* PİLOT: Eyvah, vay canına. Oh, kahretsin! Flaplar, lanet olası! (Küfrediyor)
* (Uyarı sesi)
* YARDIMCI PİLOT: Altı metre!
* PİLOT: Kanatçıklar, kaltak, bu da ne!! (burada kaptan Rusça küfrediyor)
* YARDIMCI PİLOT: Bize... Kaptan, düşüyoruz!
* (Yere yaklaşma ikazı)
* Kayıt sonu...
AİLE TEPKİLİ Olayın ardından 'pilot hatası' ihtimalinin öne çıkartılması, 35yaşındaki kaptan pilot RomanVolkov'un ailesinin tepkisine neden oldu. Üç bin saatten fazla uçuş tecrübesi olduğu belirtilen Volkov'un kardeşi Evgeny, "Uçağın pilothatasından düştüğü iddiasınaailece inanmıyoruz... Roman çoktecrübeli bir pilottu" dedi. Aile ayrıca, Rus makamların sabotajı bile şimdilik saklayacağını iddia etti. Bu arada RusyaSavunma Bakanlığı, Karadeniz'e düşen uçağın ikinci karakutusunun bulunduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, uçağa ait ikinci karakutu dalgıçlar tarafından tespit edildi. Denizden çıkarılan karakutu inceleme ve deşifre işlemleri için Moskova'ya gönderileceği açıklandı.
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