Bu da ne! Düşüyoruz

Moskova'dan geçtiğimiz Pazar günü havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden Kızıl Ordu koro üyelerini taşıyordu. 92 kişiye mezar olan Rus askeri uçağının kara kutusu denizin 17 metre derininde bulundu. Pilotlar arasında geçen son diyalog yayımlandı. Uçağın düşmediği diyaloglarda da net olarak ortaya çıktı. İşte Rus medyasında çıkan haberlere göre, kaptan pilot ve ikinci pilot arasında geçen konuşma şöyle:

* PİLOT: Hız 300... (Anlaşılmıyor)

* YARDIMCI PİLOT: İniş takımları alındı kaptanım.

* PİLOT: Eyvah, vay canına. Oh, kahretsin! Flaplar, lanet olası! (Küfrediyor)

* (Uyarı sesi)

* YARDIMCI PİLOT: Altı metre!

* PİLOT: Kanatçıklar, kaltak, bu da ne!! (burada kaptan Rusça küfrediyor)

* YARDIMCI PİLOT: Bize... Kaptan, düşüyoruz!

* (Yere yaklaşma ikazı)

* Kayıt sonu...



AİLE TEPKİLİ

Olayın ardından 'pilot hatası' ihtimalinin öne çıkartılması, 35 yaşındaki kaptan pilot Roman Volkov'un ailesinin tepkisine neden oldu. Üç bin saatten fazla uçuş tecrübesi olduğu belirtilen Volkov'un kardeşi Evgeny, "Uçağın pilot hatasından düştüğü iddiasına ailece inanmıyoruz... Roman çok tecrübeli bir pilottu" dedi. Aile ayrıca, Rus makamların sabotajı bile şimdilik saklayacağını iddia etti. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e düşen uçağın ikinci karakutusunun bulunduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, uçağa ait ikinci karakutu dalgıçlar tarafından tespit edildi. Denizden çıkarılan karakutu inceleme ve deşifre işlemleri için Moskova'ya gönderileceği açıklandı.