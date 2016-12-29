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paniği

Bomba paniği
ABD'nin 45. Başkanı Trump'tan rahatsız olanlar dün yine boş durmadı... New York Polis Teşkilatı'na (NYPD) bağlı ekipler, Donald Trump'ın kullandığı Trump Tower'dan gelen şüpheli paket ihbarı nedeniyle alarma geçerek, binadaki kişileri tahliye etti. Polisin ek güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde, imha uzmanları, itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Bomba imha uzmanlarının kontrolünden sonra paketin "güvenli" olduğu ve içinden oyuncakların çıktığı kaydedildi. Oyuncak iki ayının çıktığı kutu, incelenmek üzere CIA'in merkezine götürüldü. Yetkililer, kutunun üzerindeki parmak izlerinden bu olayı tertipleyenlerin bulunacağını iddia etti.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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