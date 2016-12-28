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Suikast timi ’de

, ’deki iç savaşın rengini değiştirdi. ’nun tüm baskısına rağmen askerlerini çekmedi. Tepkiler artınca Çeçenler’den oluşan ‘Şama’ isimli suikast timini de bölgeye gönderdi

Suikast timi Suriye’de
Rusya Devlet Başkanı 'in 'ye keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını gönderdiği iddia edildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 'nin Halep kentinin rejim tarafından muhaliflerden alınmasının ardından ülkenin geri kalanında hakimiyetin hızla sağlanması için Çeçen özel harekat askerlerini sahaya sürdüğü bildirildi. İngiliz The Daily Beast, haberi "Rusya Devlet Başkanı, 'Şama' adındaki keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını Suriye'ye gönderdi" şeklinde duyurdu. İddialara göre kısa bir süre önce rejim güçleri Halep'te muhalif kılığında 3 tim yakaladı. Çatışma sonrası bazıları yaralandı. Ancak sağ kalan ekip, gelen emir doğrultusunda teslim oldu. Yakalananların hepsi 'nun gizli ordularına üye isimler çıktı. Putin, gönderdiği bir NATO askerlerinin tamamını Rusya'ya getirtti. Sorguları Rusya'da yapıldı. NATO, askerleri geri almak istedi ancak Putin'e "NATO askerlerimizi verin" diyecek bir üye ülke bulunamadı.

NATO'YA BİR CEVAP MI?
Suriye'de yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 1 hafta geçtikten sonra Karlov suikastı yaşandı. Karlov suikastı, Putin'in bu hareketine bir cevap olabilirdi. Batılı kaynaklar, suikast sonrası Rusya'nın Şama ismindeki Çeçen suikast timini bölgeye göndermesini bu gelişmelerin son halkası olarak yorumladı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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berk berk

NATO'nun ipi ile kuyuya inilmez, inilirse, dipte kalınır bilesiniz..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 15:28
YXW YXW

EN BÜYÜK TERÖRIST NATO DENILEN AMERIKANIN CAPULCULARIDIR .

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:56
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