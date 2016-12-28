Suikast timi Suriye’de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını gönderdiği iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'nin Halep kentinin rejim tarafından muhaliflerden alınmasının ardından ülkenin geri kalanında hakimiyetin hızla sağlanması için Çeçen özel harekat askerlerini sahaya sürdüğü bildirildi. İngiliz The Daily Beast, haberi "RusyaDevlet Başkanı, 'Şama' adındakikeskin nişancılardan oluşan bir Çeçentugayını Suriye'ye gönderdi" şeklindeduyurdu. İddialara göre kısa bir süre önce rejim güçleri Halep'te muhalif kılığında 3 tim yakaladı. Çatışma sonrası bazıları yaralandı. Ancak sağ kalan ekip, gelen emir doğrultusunda teslim oldu. Yakalananların hepsi NATO'nun gizli ordularına üye isimler çıktı. Putin, gönderdiği bir NATO askerlerinin tamamını Rusya'ya getirtti. Sorguları Rusya'da yapıldı. NATO, askerleri geri almak istedi ancak Putin'e "NATOaskerlerimizi verin" diyecek bir üyeülke bulunamadı.
NATO'YA BİR CEVAP MI?
Suriye'de yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 1 hafta geçtikten sonra Karlov suikastı yaşandı. Karlov suikastı,Putin'in bu hareketine bir cevapolabilirdi. Batılı kaynaklar, suikast sonrası Rusya'nın Şama ismindeki Çeçen suikast timini bölgeye göndermesini bu gelişmelerin son halkası olarak yorumladı.
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NATO'nun ipi ile kuyuya inilmez, inilirse, dipte kalınır bilesiniz..
EN BÜYÜK TERÖRIST NATO DENILEN AMERIKANIN CAPULCULARIDIR .
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