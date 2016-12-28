Sony , Britney’i öldürdü!

Hackerlar, yine yapacağını yaptı! Sony Music Entertaintment'ın resmi Twitter hesabını hacklemeyi başardı. Buradan Amerikalıdünyaca ünlü pop şarkıcısıBritney Spears'ın birtrafik kazasında öldüğünüaçıkladı. Spears hayranları bu mesajla adeta sarsıldı. Çok geçmeden Sony de bir açıklama yaptı. Meydana gelen olaydan dolayı ünlü sanatçı ve sevenlerinden özür diledi. Ünlü yıldızın menajeri de Adam Leber da Spears'ın sağ olduğunu açıkladı.
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