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kalbine yenildi

Prenses Leia kalbine yenildi
Ünlü bilim kurgu serilerinden 'ta karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Carrie Fisher (60), geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybetti. Fisher, 4 gün önce uçak yolculuğu sırasında kriz yaşamış, uçak Los Angeles'a iner inmez hastaneye kaldırılmıştı. Senaryo yazarlığı da yapan ünlü oyuncu, 'Cazcı Kardeşler', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Charlie'nin Melekleri' filmlerinde de rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba 01:57
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