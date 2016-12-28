Prenses Leia kalbine yenildi

Ünlübilim kurguserilerindenStar Wars'taPrenses LeiakarakterinicanlandıranABD'lioyuncu Carrie Fisher (60),geçirdiği kalp krizi sonrası hastanedehayatını kaybetti. Fisher, 4gün önce uçak yolculuğu sırasında krizyaşamış, uçak Los Angeles'a iner inmezhastaneye kaldırılmıştı. Senaryo yazarlığıda yapan ünlü oyuncu, 'Cazcı Kardeşler','Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Charlie'ninMelekleri' filmlerinde de rolalmıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simonile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.
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