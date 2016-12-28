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Hillary’yi eleştirdi

Hillary’yi eleştirdi
ABD Başkanı Barack Obama, görevi bırakmasına günler kala 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini değerlendirirken, Hillary Clinton'ı eleştirdi. Obama, "Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim. Amerikan halkının büyük kesimi, Hillary'nin sesini duyamadı. Ekonomik konularda da Hillary'nin açıklamaları beklenenin altında kaldı" dedi. Clinton'ın kazanacağına "emin olan" Amerikan medyasının yaklaşımının da sonuçlara etki ettiğini savunan Obama, Demokratların seçmenle duygusal bağ kuramadığına vurgu yaptı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

bu ikisin cocuklari olsaydi...sanirim... cok cirkin olurdu....iki cirkinden bir güzel olmaz... iki cirkininden daha cirkini olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:59
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