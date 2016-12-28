Hillary’yi eleştirdi

ABD Başkanı Barack Obama, görevi bırakmasına günler kala 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini değerlendirirken, Hillary Clinton'ı eleştirdi. Obama, "Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim.Amerikan halkının büyük kesimi, Hillary'ninsesini duyamadı. Ekonomik konulardada Hillary'nin açıklamaları beklenenin altındakaldı" dedi. Clinton'ın kazanacağına "emin olan" Amerikan medyasının yaklaşımının da sonuçlara etki ettiğini savunan Obama, Demokratların seçmenle duygusal bağ kuramadığına vurgu yaptı.
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bu ikisin cocuklari olsaydi...sanirim... cok cirkin olurdu....iki cirkinden bir güzel olmaz... iki cirkininden daha cirkini olur.
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