Hillary’yi eleştirdi

ABD Başkanı Barack Obama, görevi bırakmasına günler kala 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini değerlendirirken, Hillary Clinton'ı eleştirdi. Obama, "Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim. Amerikan halkının büyük kesimi, Hillary'nin sesini duyamadı. Ekonomik konularda da Hillary'nin açıklamaları beklenenin altında kaldı" dedi. Clinton'ın kazanacağına "emin olan" Amerikan medyasının yaklaşımının da sonuçlara etki ettiğini savunan Obama, Demokratların seçmenle duygusal bağ kuramadığına vurgu yaptı.