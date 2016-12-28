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Barzani: Görüşürüz

Barzani: Görüşürüz
PKK'nın silahlı kanadı HPG, (IKBY) Başbakanı 'nin, "PKK güçleri derhal Şengal'den çıksın, yoksa güç kullanırız" sözlerine karşılık bir açıklama yaptı. HPG, "Kimsenin güçlerimizi zorla Şengal'den çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini tarih ispatlamıştır" yanıtını verdi. Barzani'nin bu küstah açıklamaya cevabı ise gecikmedi: "İstedikleri gibi konuşmakta serbestler. Başlarına neler geleceğini görecekler. Görüşeceğiz."
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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T&#252;rk Atas&#246;z&#252; Türk Atasözü

Köpek köpeği ısırmaz "Türk Atasözü"

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 28.12.2016 11:34
taka41 taka41

aynen öyle... o yiginaklar süs dyie yapilmiyor...

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:57
Can Can

Arkasında TR var da böyle konuşuyo. Bu adama yapacağımız yarıdm la onlarıda halledecez zamanı gelince avrupadakiler de tek tek hallolacak kim vurduya gidecek. 2017 pkk için hiç iyi geçmeyeek.

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evet13
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:36
veysi veysi

has-adamsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 28.12.2016 09:03
kolumbus kolumbus

kurusiki atmayin iki tarafta danisikli dövüs pkk iran milisler sizi kurtaramaz ölüm geldiginde görürsünüz

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 28.12.2016 02:37
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