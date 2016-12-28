Barzani: Görüşürüz

PKK'nın silahlı kanadı HPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, "PKK güçleriderhal Şengal'den çıksın,yoksa güç kullanırız" sözlerine karşılık bir açıklama yaptı. HPG, "Kimsenin güçlerimizizorla Şengal'den çıkarmayagücünün yetmeyeceğini tarihispatlamıştır" yanıtını verdi. Barzani'nin bu küstah açıklamaya cevabı ise gecikmedi: "İstediklerigibi konuşmakta serbestler.Başlarına neler geleceğinigörecekler. Görüşeceğiz."
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Köpek köpeği ısırmaz "Türk Atasözü"
aynen öyle... o yiginaklar süs dyie yapilmiyor...
Arkasında TR var da böyle konuşuyo. Bu adama yapacağımız yarıdm la onlarıda halledecez zamanı gelince avrupadakiler de tek tek hallolacak kim vurduya gidecek. 2017 pkk için hiç iyi geçmeyeek.
has-adamsın
kurusiki atmayin iki tarafta danisikli dövüs pkk iran milisler sizi kurtaramaz ölüm geldiginde görürsünüz
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