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panik

Başbakanı May’in yaşadığı ’da güvenlik arttırıldı. Nedeni ise, lerin ’nu istila ihtimalinin artması...

10 numara panik
İngiltere'nin başkenti 'da yaşayan 10 bin , 'daki güvenliği de arttırdı. Özellikle Noel'den sonra çöpe atılan hindi ve tavuk artıkları, aç kalan tilkilerin sokaklara çıkmasına neden olduğunu belirten yetkililer, "Başbakan May'in kaldığı 10 Numara'daki güvenliği arttırmak zorunda kaldık. Çünkü tilkiler, bu bölgede yoğunlaştı" dedi. Geçmiş yıllarda insanlara da saldıran tilkiler, Londralılar için hala büyük bir risk. Ancak tilkiler için de tehlikeli günler başladı. Londra'da yaşayan avcıların en büyük hobisi, özellikle Noel'den sonra tilki avlamak. Bu konuda Londra belediyesi de, avcılara izin verdi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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birsu birsu

İngilizler tilkidir zaten, hemcinslerinden neden korkuyorlar ki!?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 13:38
ahmet ahmet

Tilkiler bile May'i düdüklemek için sıraya girmiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.12.2016 10:23
hasan hasan

Yazık, o tilkiler yavrularını beslemek için risk alıp sokağa iniyor. Yaban hayatına katkıda bulunulup onların aç kalması önlense daha iyi olur. Gerçi insanları sömüren bu toplumdan hayvanlara ilgi beklemek te galiba hayal olur. Nitekim zavallı tilkileri avlayacaklar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:25
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