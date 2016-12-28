10 numara panik

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 10 bin tilki, Başbakanlık Konutu10 Numara'daki güvenliği de arttırdı. Özellikle Noel'den sonra çöpe atılan hindi ve tavuk artıkları, aç kalan tilkilerin sokaklara çıkmasına neden olduğunu belirten yetkililer, "Başbakan May'in kaldığı 10 Numara'daki güvenliği arttırmak zorunda kaldık. Çünkü tilkiler, bu bölgede yoğunlaştı" dedi. Geçmiş yıllarda insanlara da saldıran tilkiler, Londralılar için hala büyük bir risk. Ancak tilkiler için de tehlikeli günler başladı. Londra'da yaşayan avcıların en büyük hobisi, özellikle Noel'den sonra tilki avlamak. Bu konuda Londra belediyesi de, avcılara izin verdi.
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İngilizler tilkidir zaten, hemcinslerinden neden korkuyorlar ki!?
Tilkiler bile May'i düdüklemek için sıraya girmiş.
Yazık, o tilkiler yavrularını beslemek için risk alıp sokağa iniyor. Yaban hayatına katkıda bulunulup onların aç kalması önlense daha iyi olur. Gerçi insanları sömüren bu toplumdan hayvanlara ilgi beklemek te galiba hayal olur. Nitekim zavallı tilkileri avlayacaklar.
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