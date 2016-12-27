Müzik dünyası, bir starını daha kaybetti. Dünyaca ünlü şarkıcıGeorge Michael, 53yaşında öldü. İngiltere'deki evinde ölü bulunan ünlü şarkıcıdan gelen haber, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Bir Noel gününde ölen Michael'ın hayranları, sosyal medyada, ünlü şarkıcının "Last Christmas" (Geçen Noel) parçasının klibinden görüntüler paylaşarak, bu acı tesadüfe dikkat çekti. Menajeri Michael Lippman, Oxfordshire'deki evinde hayatını kaybeden ünlü şarkıcının ölüm nedenini "kalp yetmezliği" olarak açıkladı. Babası 1950'li yıllarda İngiltere'ye göç eden Güney Kıbrıslı Rum bir lokantacı, annesi ise İngiliz bir dansçı olan Michael'ınasıl adı Georgios KyriacosPanayiotou'ydu.
1980'DE ÜNLENDİ
1980'li yıllarda Wham! grubuyla ün kazanan George Michael daha sonra solo kariyerine başlamış ve pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri olmuştu. İngiliz şarkıcının son 10 yılda uyuşturucu sorunları olduğu biliniyordu. 2006'da uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandığı için ehliyetine iki yıl el konulmuştu. Ünlü şarkıcı, 1998'de eşcinsel olduğunu söylemişti. Michael, sayısız rekor ve başarıya imza atmıştı.
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