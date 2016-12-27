Tazmanya foku!

Avustralya'nın Tazmanya eyaletine foku !bağlı Launceston kentinde dolaşmaya çıkandev tüylü fok, üzerine çıktığı arabayı ezdi. Devtüylü foku aracının üzerinde gören kişi, yetkilileriaradı. Parklar ve Vahşi Yaşam görevlilerininsakinleştirici silahla vurduğu dev fokrömorkla doğal yaşam alanına geri götürüldü.Fokun üzerine çıktığı aracın tavanının çöktüğü,ön camının kırıldığı ve kaportasının ezildiğibelirlendi. Araçta 3 bin dolarlık hasar meydanageldi. Avustralya Yayın Kurumu ABC,fokların çok tehlikeli olduğunu belirtti.
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