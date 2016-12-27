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Tazmanya foku!

Tazmanya foku!
Avustralya'nın Tazmanya eyaletine foku ! bağlı Launceston kentinde dolaşmaya çıkan dev tüylü fok, üzerine çıktığı arabayı ezdi. Dev tüylü foku aracının üzerinde gören kişi, yetkilileri aradı. Parklar ve Vahşi Yaşam görevlilerinin sakinleştirici silahla vurduğu dev fok römorkla doğal yaşam alanına geri götürüldü. Fokun üzerine çıktığı aracın tavanının çöktüğü, ön camının kırıldığı ve kaportasının ezildiği belirlendi. Araçta 3 bin dolarlık hasar meydana geldi. Avustralya Yayın Kurumu ABC, fokların çok tehlikeli olduğunu belirtti.
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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