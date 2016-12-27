Rus İnterfax ajansına konuşan Lavrov, Halep'teki tahliyelerin Türkiye ve İran yapılan iş birliği neticesinde başarılı olduğunu belirterek, "Suriye konusunda Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Lavrov, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineleyerek, ileride devlet yapısının nasıl olacağı gibi konulara ulusal diyalog çerçevesinde Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini belirtti.
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sakın aranıza sahtekar ABD yi sokmayın engeller sizi
iste budur komsular sorunlarini aralarinda cozer,.ortadogudan batiyi abd ingiliz fransiz,bi daha barindirmayalim ortadoguda,.surunsunler yesin ler birbirini,.!!
Bu tablo ortadoğuyu kurtarır
Lavrov mantıklı bir insan ve politikacı.Türkiye her zaman komşularının iyiliğini düşünmüş ince hesapları olmayan doğal davranan bir ülke .Dünyanı güzel bir geleceği olması için bütün ülkelerin böyle davranması gerekiyor.
lavrov durmak yok yola devam
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