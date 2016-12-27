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Lavrov'dan flaş açıklaması

, konusunda ve ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Lavrovdan flaş Suriye açıklaması

Rus İnterfax ajansına konuşan Lavrov, Halep'teki tahliyelerin ve yapılan iş birliği neticesinde başarılı olduğunu belirterek, " konusunda Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Lavrov, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineleyerek, ileride devlet yapısının nasıl olacağı gibi konulara ulusal diyalog çerçevesinde Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini belirtti.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 18:16
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

sakın aranıza sahtekar ABD yi sokmayın engeller sizi

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evet1
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:54
vtnds vtnds

iste budur komsular sorunlarini aralarinda cozer,.ortadogudan batiyi abd ingiliz fransiz,bi daha barindirmayalim ortadoguda,.surunsunler yesin ler birbirini,.!!

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evet4
hayır0
cevapla 28.12.2016 07:27
avcı avcı

Bu tablo ortadoğuyu kurtarır

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evet9
hayır0
cevapla 28.12.2016 01:05
Alp Alp

Lavrov mantıklı bir insan ve politikacı.Türkiye her zaman komşularının iyiliğini düşünmüş ince hesapları olmayan doğal davranan bir ülke .Dünyanı güzel bir geleceği olması için bütün ülkelerin böyle davranması gerekiyor.

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evet12
hayır0
cevapla 28.12.2016 00:21
YXW YXW

lavrov durmak yok yola devam

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evet8
hayır0
cevapla 27.12.2016 22:35
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