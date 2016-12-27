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Kuzey Kore lideri nı yasakladı

Ülkede yeni yılın kutlanmasını yasaklayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.

İsaya değil babaanneme tapın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede yeni yılın kutlanmasını yasakladı.

India Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için na yasak getirdi.

Babannesi Kim Jong-Suk'un, Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arefesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.

Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 14:14
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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birsu birsu

2016 NIN EN İYİ İRONİSİ!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 27.12.2016 16:48
Hasan Hasan

Babaanneye veya Allah'ın yaratmış olduklarına tapınmayı bırakın da yaratıcı tek güç olan Allah'a inanın hey dünya.

Aynı Görüşte misiniz?
evet15
hayır0
cevapla 27.12.2016 14:33
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