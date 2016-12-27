Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede yeni yılın kutlanmasını yasakladı.
India Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için yeni yıl kutlamalarına yasak getirdi.
Babannesi Kim Jong-Suk'un, Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arefesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.
Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.
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2016 NIN EN İYİ İRONİSİ!
Babaanneye veya Allah'ın yaratmış olduklarına tapınmayı bırakın da yaratıcı tek güç olan Allah'a inanın hey dünya.
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