KöşebUÇAK şüphe

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı TU-154 tipi uçakKaradeniz’e düştü. Aralarında Kızıl Ordu Korosu’nun da bulunduğu 92 kişi öldü. Rus uzmana göre pilotun kuleye acil durum mesajı göndermemesi ancak kokpitin ele geçirilmesiyle mümkündü! Bu gelişmenin ortak şüphesi ise terördü!
Rusya geçtiğimiz haftayı felaketlerle bitirdi. İlk olarak Büyükelçi Andrey Karlov, Ankara'da korkunç bir şekilde katledildi. Ardından 32 askeri taşıyan uçak Sibirya'da düştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petr Polshikov, Moskova'daki evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti! Pazar günü ise büyük bir felaket gerçekleşti. Başkent Moskova'dan kalkan uçak Suriye'nin Lazkiye kentindeki Humeynim Üssü'ne gidecekti. Soçi'de yakıt ihmali yapıp tekraruçuşa geçti. Ancak 2 dakika içinde Karadeniz'e düştü. 8'i mürettebat 92 kişi can verdi. 92 kişinin 64'ü ise Suriye'deki Rus askerlerine yeni yıl konseri vermek için üsse giden Kızıl Ordu Korosu'nun üyesiydi. Rus yetkililer kazanın nedeni olarak "Teknik arıza"yı gerekçe gösterdi. Fakat son 1 haftada peşpeşe yaşanan gelişmeler bu ihtimali yerle bir etti! Rusya Havacılık Birleşik Koordinasyon Merkezi'nin eski yöneticisi Vitaliy Andreev'in sözleri ise sabotaj ihtimalini güçlendirdi. Andreev, TU-154 tipi uçağın kazadan önce yardım çağrısı göndermemesinin ilginç olduğunu söyledi.
18 KİŞİLİK EKİP ARAŞTIRIYOR
Havacılıkta 47 yıllık tecrübesi olan Andreev, şunları ifade etti: "Uçak kalkıyor ve iki dakikalık uçuştan sonra radardan kayboluyor. Ancak pilot kuleye herhangi bir arıza mesajı göndermiyor. Bu da uçakta beklenmedik acil durumun meydana geldiği anlamına geliyor. Ya dışarıdan bir etkiye uğradılar ya da daha önce görmedikleri bir engele çarptılar." TU-154 tipi uçakların aslında çok güvenilir araçlar olduğunu belirten Andreev şöyle devam etti: "Pilot olarak görev yaparken, TU-154 tipi uçakların üç motoru bozulduğunda bile piste indiğini gördüm. Şimdi dile getirilen direksiyon dengesizliği, uçağın uçuş pateninden çıkması gibi kaza nedenleri, ekibin yardım çağrısını göndermesine engel değildi. Demek ki hiç beklenmedik birşey meydana geldi. Tecrübeme dayanarak bu tür durumunancak kokpitin ele geçirildiğindemümkün olduğunu söyleyebilirim. Kara kutudaki bilgiler, yüzde 99.99 kaza nedenini açıklayabilir." Tüm bunların ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de harekete geçti. Putin, 18 kişilik özel bir ekip oluşturup kazanın araştırılması talimatını verdi. Putin'in bu hamlesi de olayın sıradan bir kaza olmadığı ihtimalini güçlendirdi. Arama ekipleri ise dün uçağın enkazını Karadeniz'in 27 metre derinliğinde tespit etti. 2 büyük parçanın su yüzüne çıkarıldığı belirtildi. Denizde bulunan ceset sayısı da 11'e yükseldi.
MOSKOVA DİKEN ÜSTÜNDE
RUSYA uçak kazasının şokunu atlamadan ikinci bir panikle sarsıldı. Başkent Moskova'daki 7 tren istasyonuna dün bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgedeki 3 bin kişi anında tahliye edilerek güvenli alana alındı. Yalnızca Yaroslavsky istasyonundan 750'den fazla kişi boşaltıldı. Neyse ki yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Rus polisi istasyonlarda herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılamadığını açıkladı. Bunun üzerine Ruslar rahat bir nefes aldı. Ülke genelinde güvenlik önlemleri arttırıldı.
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