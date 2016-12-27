İşte düşen Rus uçağın enkazından ilk görüntüler

Rusya Savunma Bakanlığı, içindeki 92 kişiyle Pazar günü düşen Rus uçağının ilk kara kutusunun Karadeniz'de bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, karakutu kıyıdan 1600 metre uzaklıkta denizin 17 metre derinliğinde tespit edildi.

Karakutu incelenmek üzere en kısa sürede başkent Moskova'ya gönderilecek. Tüm uçuş bilgilerinin saklandığı karakutudan çıkacak bilgiler, uçağın neden düştüğünü aydınlatacak.

Gece saatlerinde sudan çıkarılan uçağın gövdesinin fotoğrafları, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından dünya ile paylaşıldı.

Rus medyası, uçaktaki iki kişinin kimliğinin tespit edildiğini yazıyor. Kimlikleri belirlenenler pilot Roman Volkov ile Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Asistanı Oksana Batrudinova.

TÜM UÇUŞLAR ASKIDA

Interfax haber ajansı ise, Moskova yönetiminin ikinci bir emre kadar ülkedeki tüm TU-154'lerin uçuşlarını askıya aldığını son dakika haberi olarak geçti.