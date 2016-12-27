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'yi sattı: Göreviniz bitti, gidin!

Suriye'de terör örgütü ile birlikte katliamlar yapan rejimi, artık PYD'den bölgeleri boşaltmasını istiyor.

Esed PYDyi sattı: Göreviniz bitti, gidin!

Suriye'de devam eden iç savaşta muhaliflere karşı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı ile birlikte hareket eden rejimi, tavır değiştirdi.

ESED-PYD ORTAKLIĞI BİTTİ
Halep'te binlerce sivili çoluk çocuk demeden katleden ve insanları evinden eden Esed rejimine bağlı bir komutan, bazı bölgelerin emaneten PYD'nin elinde olduğunu artık onların görevinin bittiğini söyledi.

Rudaw'a konuşan Tuğgeneral Heysem Hasun, şunları söyledi; "2011 sonu ile 2012 yılının başlarında PYD'ye bağlı güçlere gönderilen askeri yardımı kendim takip ettim. Şimdi, Salih Müslim yaptığımız iyiliği unutmak istiyor.

"DEVLET EMANETİNİ GERİ ALMAK İSTİYOR"
YPG'ye yapılan askeri yardımlar için Başkan Esad ve Dışişleri Bakanı'nın açıkladıkları dışında, onlara bizzat silah ve mühimmat gönderdim. O bölgeler emaneten PYD'nin elinde, şimdi devlet emanetini geri almak istiyor. Onların terörle mücadele görevi bitti."

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  • 27 Aralık 2016, Salı 20:33
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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g&#252;ney doğu güney doğu

pydenin militanlarının çoğu zaten esedin eski ajanlarıdır eyer otorite tamamıyla esedin eline geçse pyde dünden bitmiştir diyebiliriz esedin karşısında direnme şansı yok kandildeki yöneticileri iranla esedle kankadırlar bu yüzden esed onları bitirecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 15:42
ARAFTAN ARAFTAN

ESAD , katil ESED olmuştu. ABD manda zihniyeti ülkesindeki ayaklanmayı ezen devlet başkanını terörist ilan etmemize sebep olmuştu. Şimdi tekrar ESAD oldu. Bizim muhattabımız TÜRK Ordusu olmasa donunu toplayamayacak ÖSO veya diğer guruplar olamaz. İyi veya kötü devletler olur. Biz bir devlet liderini tanımazsak başkalarının da bizim liderimizi tanımamasına kızmamak lazım

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 28.12.2016 11:48
Adem Adem

Onlar kendilerini kullandıracak birilerini bulurlar. Ne çok bölgede keriz avcısı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 28.12.2016 06:44
kolumbus kolumbus

esad hakli dagdan gelmis bagdakini kovuyor pyd yi atma zamani yoksa yarin gec olur ama pyd yi cikaramazsin abd baski yapar santaj yapar gör bak israil yine sami vurur yanlislikla gözdagi verir vs binbir oyun

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 28.12.2016 02:34
E SAT E SAT

Kullanildiktan sonra cöp kutusuna atildiklarini anladilarmi acaba..?

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 28.12.2016 00:55
Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)

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