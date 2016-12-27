Suriye'de devam eden iç savaşta muhaliflere karşı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ile birlikte hareket eden Esed rejimi, tavır değiştirdi.
ESED-PYD ORTAKLIĞI BİTTİ
Halep'te binlerce sivili çoluk çocuk demeden katleden ve insanları evinden eden Esed rejimine bağlı bir komutan, bazı bölgelerin emaneten PYD'nin elinde olduğunu artık onların görevinin bittiğini söyledi.
Rudaw'a konuşan Tuğgeneral Heysem Hasun, şunları söyledi; "2011 sonu ile 2012 yılının başlarında PYD'ye bağlı güçlere gönderilen askeri yardımı kendim takip ettim. Şimdi, Salih Müslim yaptığımız iyiliği unutmak istiyor.
"DEVLET EMANETİNİ GERİ ALMAK İSTİYOR"
YPG'ye yapılan askeri yardımlar için Başkan Esad ve Dışişleri Bakanı'nın açıkladıkları dışında, onlara bizzat silah ve mühimmat gönderdim. O bölgeler emaneten PYD'nin elinde, şimdi devlet emanetini geri almak istiyor. Onların terörle mücadele görevi bitti."
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pydenin militanlarının çoğu zaten esedin eski ajanlarıdır eyer otorite tamamıyla esedin eline geçse pyde dünden bitmiştir diyebiliriz esedin karşısında direnme şansı yok kandildeki yöneticileri iranla esedle kankadırlar bu yüzden esed onları bitirecek
ESAD , katil ESED olmuştu. ABD manda zihniyeti ülkesindeki ayaklanmayı ezen devlet başkanını terörist ilan etmemize sebep olmuştu. Şimdi tekrar ESAD oldu. Bizim muhattabımız TÜRK Ordusu olmasa donunu toplayamayacak ÖSO veya diğer guruplar olamaz. İyi veya kötü devletler olur. Biz bir devlet liderini tanımazsak başkalarının da bizim liderimizi tanımamasına kızmamak lazım
Onlar kendilerini kullandıracak birilerini bulurlar. Ne çok bölgede keriz avcısı.
esad hakli dagdan gelmis bagdakini kovuyor pyd yi atma zamani yoksa yarin gec olur ama pyd yi cikaramazsin abd baski yapar santaj yapar gör bak israil yine sami vurur yanlislikla gözdagi verir vs binbir oyun
Kullanildiktan sonra cöp kutusuna atildiklarini anladilarmi acaba..?
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