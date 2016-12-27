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hayatını kaybetti

Yıldız Savaşları filminin ünlü oyuncusu yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Uçakla Londra'dan Los Angeles kentine giderken ağır bir kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Yıldız Savaşları filminin ünlü oyuncusu yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta uçak yolculuğu sırasında kalp krizi geçirdikten sonra, uçak Los Angeles'a iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher'in durumunun kritik olduğu, ünlü oyuncunun uçakta 10 dakika boyunca nefes alamadığı belirtilmişti.

Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları'nın yanı sıra 'Cazcı Kardeşler', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Charlie'nin Melekleri' filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 21:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Vade dolunca Vade dolunca

Süper Ayin gelisi "olmasi gerekenlerin" zamaninin geldigini bildirir gibiydi adeta..2017 yili 2016 dan bazi seyleri davralmak istemiyor diye düsünüyorum..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 00:37
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