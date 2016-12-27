Uçakla Londra'dan Los Angeles kentine giderken ağır bir kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Yıldız Savaşları filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta uçak yolculuğu sırasında kalp krizi geçirdikten sonra, uçak Los Angeles'a iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher'in durumunun kritik olduğu, ünlü oyuncunun uçakta 10 dakika boyunca nefes alamadığı belirtilmişti.

Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları'nın yanı sıra 'Cazcı Kardeşler', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Charlie'nin Melekleri' filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.