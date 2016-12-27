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Beşi bir yerde

Beşi bir yerde
Amerika'nın Arizona eyaletinde yaşayan Margaret Buadinet (31) ile Michael A.Ş., birlerine ilk görüştü aşık oldu. İkili, bir süre sonra dünyaevine girdi. Çocukları olmayan çift, tüp bebek yöntemine başvurdu. Buadinet, hamile kaldı. Önceki gün ise doğum yaptı. Mutluluktan havaya uçan çiftin beşiz bebekleri oldu.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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