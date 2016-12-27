Bağdadi tanınmamak için sakallarını kesti

DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi ile ilgili Musul'dan ilginç haberler geliyor. Daha önce Musul'da saklandığı iddia edilen Bağdadi'nin, kılık değiştirerek Rakka yakınlarında bir bölgeye gittiği öne sürüldü.
SAKALLARINI KESTİ ENTARİ GİYİYOR
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw'a konuşan KDP Musul Basın Sorumlusu Said Memuzini, "Bağdadi, sakal ve bıyık traşı olmuş, entari giyiyor. Halkın önüne çıkacağı zaman takma sakal takıyor." ifadelerini kullandı.
ÇOK AZ DIŞARI ÇIKIYOR
Daha önce Musul'da yaşadığı iddia edilen Bağdadi'nin şimdi Baac ile Rakka arasında bir bölgede saklandığını söyleyen Memuzini, "Çok az dışarı çıkıyor. 15 gün önce Baac'tan hayvan satıcısı kılığında kamyonetle Musul'a gidip, geri dönmüş." ifadelerini kullandı.
Memuzini ayrıca, Bağdadi'nin bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle yakın çevresindeki 15 kişiyi infaz ettiğini söyledi.
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ABD Ingiliz insanlari hep hayaletlerle kandirdilar bunca zaman, artik yolun sonu gözukmeye basladi
DEAŞ,Bağdadi,Ladin yok hepsinin babası İngiliz-ABD.
ABD_Israil bu adama Bagdadi adi ile Müslüman süsü vererek Islama karsi savas baslatti. ABD ve Koalisyon dedikleri Hileli-Devletler-Toplulugu DAESe tek kursun dahi atmadilar. Kendi kunduklari Teröristleri neden vursunlar ki? Bagdadi ne arap ne de müslüman - Israil dogumlu bir Yahudidir! DAES ABD-Israil-Ingiltere`de acaba neden mi katiliam yapmiyor? Yeryüzündeki bütün Terörü yaratan bu 3 ülke, Teröristleri kendilerine mi göndereceklerdi? Fransa - Almanya ve onlarin Chucky`leri olan Belcika / Avusturya ve öbür Köyleri varken.
bunlarin ne dinle imanla nede muslumanlikla, insanlikla alakasi var islam adina kendileri hukum veriyorlar bunlar islam dusmani teröristdir. gözunuzu acin muslumanlar. isid denilen bu teröristlere sakin inanmayin bu katillere karsi cocuklariniz koruyun.
suikast kamyonlari kimin fikri tabikii abd her pisligin altindan abd cikiyor nedenki acaba hala müttefik miyiz bidaha güvenen enayinin önde gideni
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