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10 milyon $’lık

10 milyon $’lık hile
Poker oyuncusu Phil Ivey, Atlantic City Casino'nda turnuvaya katıldı. 10 milyon dolar kazandı. Ancak yaptığı ortaya çıktı. Ivey ve arkadaşının kurpiyer kartları düzenlerken 'kenar ayırma' adlı bir teknik kullandığı anlaşıldı. İkilinin, bu taktikle kartları bildiği ve kendilerine avantaj sağladığı belirtildi. Federal hakim, iki arkadaşın 10 milyon doları kumarhaneye geri ödemesine karar verdi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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