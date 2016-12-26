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Uçağın düşüş nedeni belli oldu

'da düşen yolcu uçağının inişe geçmeden önce yakıtının bittiğinin tespit edildiği bildirdi.

Uçağın düşüş nedeni belli oldu

Sivil Havacılık Ajansından yapılan açıklamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından 'yi taşıyan yolcu uçağının, kara kutuları ve diğer delillerin ışığında yapılan ilk incelemelerine göre, inişe geçmeden önce yakıtının bitmiş olduğu belirlendi.

Açıklamada, ilk bulguların teknik hata veya sabotaj ihtimalinden çok, insan kaynaklı hataya işaret ettiği kaydedildi.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden 'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense kafilesi de dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu yolcu uçağı, 29 Kasım'da Medellin yakınında dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Havada 4 saat 20 dakika kalan uçağın Medellin Havaalanı'na iniş izni beklediği sırada, yakıt sızıntısından şüphelenilen başka bir uçak için iniş izni verildiği bildirilmişti.

Bolivya Savunma Bakanı Reymi Ferreira, uçak kazasını "cinayet" olarak nitelendirmiş ve düşen uçakta "ucu ucuna" yetecek kadar yakıt bulunduğunu, bu durumun "uluslararası sivil havacılık kurallarının ihlali" anlamına geldiğini söylemişti.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 23:24
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