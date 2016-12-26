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Katil 'ın can damarına saldırdı

'de Beşşar rejimi ve rejim yanlısı terörist grupların başkent 'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne yönelik larında 4 sivil hayatını kaybetti. Şam'ın en önemli su kaynağı olan Ayn el-Fica'nın vurulması sonucu, su sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor...

Katil Esed Şamın can damarına saldırdı

Bölgedeki yerel aktivistlerden Yusuf Harastavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim ordusunun ve Hizbullah'ın bölgeye 5 gündür yoğun bir şekilde düzenlediğini aktardı.

Rejim ve Hizbullah'ın bölgeye havan toplarıyla, topçu ateşi ve varil bombalarıyla saldırdığını bildiren Harastavi, bugünkü saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

rejimi ordusuna ait helikopterlerin bölgeye klor gazı içerikli varil bombası attığını ifade eden Harastavi, sivillerin çevreye yayılan gazdan etkilendiğini dile getirdi.

Harastavi, çatışmalarda muhaliflerin rejime ait 3 tankı imha ettiğini, 20 rejim askerini öldürdüğünü kaydetti.

SU SIKINTISI YAŞANIYOR
Diğer yandan, Esed rejiminin Barada Vadisi'ne yönelik saldırılarında başkent 'ın en önemli su kaynağı olan Ayn el-Fica'yı vurması sonucu, Şam'da su sıkıntısı bulunduğu bildirildi.

Şam'ın batı kırsalında yer alan Barada Vadisi 13 köyden oluşuyor. 9'u muhaliflerin, 4'ü rejim ve destekçilerinin kontrolünde olan Barada Vadisi ülkenin farklı bölgelerindeki çatışma bölgelerinden kaçan 130 bin sivili barındırıyor.

Etrafı yüksek tepelerle çevrili Barada Vadisi, rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasında bulunuyor.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 21:35
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