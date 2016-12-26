Gerçek kahraman

Suriye'de yaşanan drama birçok ünlü seyirci kalırken; RealMadrid'in yıldız oyuncusuCristiano Ronaldo yayınladığı bir mesajla gönülleri fethetti. Suriyelisavaş mağduru çocuklara Twitter hesabından çektiği video ile seslenen Ronaldo, "Ben çokünlü oyuncuyum ama gerçekkahraman sizlersiniz. Siziönemsiyoruz. Ben sizinleyim" dedi. Ronaldo'nun paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcuya çok sayıda teşekkür mesajı yağdı. Öte yandan Portekizli yıldız, Suriyeli çocuklar için Çocukları Kurtarın Vakfı'na(Save the Children) da bağışta bulundu. Çocukları Kurtarın Vakfı, 31 yaşındaki futbolcunun 'cömert' bağışının Halep vediğer şehirlerdeki ailelere gıda,giyim ve sağlık yardımı içinkullanılacağını duyurdu.
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