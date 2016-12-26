Suriye'de yaşanan drama birçok ünlü seyirci kalırken; Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo yayınladığı bir mesajla gönülleri fethetti. Suriyeli savaş mağduru çocuklara Twitter hesabından çektiği video ile seslenen Ronaldo, "Ben çok ünlü oyuncuyum ama gerçek kahraman sizlersiniz. Sizi önemsiyoruz. Ben sizinleyim" dedi. Ronaldo'nun paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcuya çok sayıda teşekkür mesajı yağdı. Öte yandan Portekizli yıldız, Suriyeli çocuklar için Çocukları Kurtarın Vakfı'na (Save the Children) da bağışta bulundu. Çocukları Kurtarın Vakfı, 31 yaşındaki futbolcunun 'cömert' bağışının Halep ve diğer şehirlerdeki ailelere gıda, giyim ve sağlık yardımı için kullanılacağını duyurdu.