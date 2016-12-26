Ganalı bitanem

İspanya Las Palmas'ta forma giyen orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses hayranı çıktı. 29 yaşındaki Ganalı futbolcu Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısını dinleyip eşlik ederken çektiği videoyu hesabından paylaştı. Türk takipçilerini şoke eden bu paylaşım büyük beğeni topladı. Adı bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan futbolcunun paylaşımı "Süper Lig'egöz kırpıyor" diye yorumlandı.
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