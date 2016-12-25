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’ kalp krizi geçirdi

‘Prenses Leia’ kalp krizi geçirdi
Yıldız Savaşları filminin (Star Wars) serilerinde 'Prenses Leia'yı canlandıran ünlü oyuncu Carrie Fisher, Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giden uçakta kalp krizi geçirdi. Uçak iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher'in durumunun kritik olduğu bildirildi. Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları'nın yanı sıra Cazcı Kardeşler, Hannah ve Kız Kardeşleri, Charlie'nin Melekleri filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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