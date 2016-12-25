‘Prenses Leia’ kalp krizi geçirdi

Yıldız Savaşları filminin (Star Wars) serilerinde 'PrensesLeia'yı canlandıranünlü oyuncu CarrieFisher, Londra'danABD'nin LosAngeles kentinegiden uçaktakalp krizi geçirdi. Uçak iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher'in durumunun kritik olduğu bildirildi. Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları'nın yanı sıra Cazcı Kardeşler, Hannah ve Kız Kardeşleri, Charlie'nin Melekleri filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.
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