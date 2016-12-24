Almanya'nın başkenti Berlin'de, geçtiğimiz haftalarda metro girişinde bir kadına yönelik tekmeli saldırı, ülkeyi ayağa kaldırdı. Bu saldırının bir benzeri de Hollanda'da yaşandı. Genç bir adam, kurban olarak seçtiği kadına doğru koşarak uçan tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan kadın, neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan ise olayın ardından kaçtı. Skandal anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürde sosyal medya üzerinden yayıldı. Güvenlik güçleri, tekmeci saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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