Milano’da öldürüldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de pazartesi akşamı Noel panayırına düzenlenen saldırının faili olarak aranan 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri, Milano'da polis kontrolü sırasında vuruldu. İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında Avrupa çapında aranan zanlının polisle çıkan çatışmada Milano'da vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Bakan Milano'da öldürülen kişinin Berlin saldırısının faili olduğundan şüphe duyulmadığını söyledi.
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