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  1. Milano’da öldürüldü

Hiç şüphem kalmadı

Rus lider geleneksel yıl sonu toplantısında konuştu: ile ilişkilerimiz bozulmayacak. Hatta ilk başta uçağımızın düşürülmesi emrini verenlerin aramızı açmak niyetinde olduğu fikrine şüpheyle yaklaşmıştım. suikastı sonrası bu fikre ikna olmaya başladım.

Hiç şüphem kalmadı
Rusya lideri , geleneksel yıl sonu basın toplantısında dünya gündemini değiştirecek açıklamalar yaptı. Ankara'daki büyükelçi suikastini yakından izleyeceklerini söyledi. Rus lider, "Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek. Bu trajedi ilişkilerimizi etkilemeyecek, çünkü bu ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Onları geliştirmek için pek çok şey yapacağız. İlişkilerimizdeki gerilimin ardından ortak bir zemin bulabildik. Umarım gelecekte uzlaşılar bulabileceğiz. 'un öldürülmesi - ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım" dedi.

ABD'YE RONALD REAGAN MESAJI
seçimlerine Rusya'nın müdahil olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Rus lider, şu ifadeleri kullandı: "ABD'de görevi tamamlanmak üzere olan yönetim ve Demokrat Parti'nin tüm başarısızlıkları için dış faktörleri suçluyorlar. Bunları ben mi yaptım? Bunlar, sistematik sorunlar. Cumhuriyetçi seçmenlerden birçoğunun Rusya Devlet Başkanı'nı destekliyor olması, bazı ABD'lilerin küresel meseleler ve geleneksel değerler konusunda bizim görüşlerimizi paylaştığını gösteriyor. Rusya ve ABD arasında iyi ilişkiler kurmak için iyi bir temele sahibiz. Sanıyorum, eski ABD Başkanı Ronald Reagan mezarında ters dönmez, partisinin kazandığı için mutlu olur." Putin, dün düzenlenmesi planlanan büyük basın toplantısını Büyükelçi Karlov'un cenaze törenine katılmak için ertelemişti. Putin'in açıklamalarını 437 gazetecinin yerinde takip ettiği bildirildi.


Rus yetkililer, araştırma için suikastçı Mevlüt Altıntaş'ın takım elbisesi ve diğer kıyafetlerini incelemeye başladı.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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