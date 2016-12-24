Hiç şüphem kalmadı

Rus lider Vladimir Putin geleneksel yıl sonu toplantısında konuştu: Türkiye ile ilişkilerimiz bozulmayacak. Hatta ilk başta uçağımızın düşürülmesi emrini verenlerin aramızı açmak niyetinde olduğu fikrine şüpheyle yaklaşmıştım. Karlov suikastı sonrası bu fikre ikna olmaya başladım.
Rusya lideri Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında dünya gündemini değiştirecek açıklamalar yaptı. Ankara'daki büyükelçi suikastini yakından izleyeceklerini söyledi. Rus lider, "Rusya, AnkaraBüyükelçisi Andrey Karlov'unöldürülmesiyle ilgili soruşturmadaher şeyin açığa çıkarılmasını yakındanizleyecek. Karlov'un öldürülmesiRusya-Türkiye ilişkilerine zararvermeyecek. Bu trajedi ilişkilerimizi etkilemeyecek, çünkü bu ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Onları geliştirmek için pek çok şey yapacağız. İlişkilerimizdeki gerilimin ardından ortak bir zemin bulabildik. Umarım gelecekte uzlaşılar bulabileceğiz. Karlov'un öldürülmesi Rusya- Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra buemri verenlerin amacının Rusya-Türkiyeilişkilerinin bozmak olduğu yönündekiaçıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakatartık buna ikna olmaya başladım" dedi.
ABD'YE RONALD REAGAN MESAJI ABD seçimlerine Rusya'nın müdahil olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Rus lider, şu ifadeleri kullandı: "ABD'de görevi tamamlanmak üzereolan yönetim ve Demokrat Parti'nin tümbaşarısızlıkları için dış faktörleri suçluyorlar.Bunları ben mi yaptım? Bunlar, sistematiksorunlar. Cumhuriyetçi seçmenlerdenbirçoğunun Rusya Devlet Başkanı'nıdestekliyor olması, bazı ABD'lilerin küreselmeseleler ve geleneksel değerler konusundabizim görüşlerimizi paylaştığını gösteriyor.Rusya ve ABD arasında iyi ilişkiler kurmak içiniyi bir temele sahibiz. Sanıyorum, eski ABDBaşkanı Ronald Reagan mezarında ters dönmez,partisinin kazandığı için mutlu olur." Putin, dün düzenlenmesi planlanan büyük basın toplantısını Büyükelçi Karlov'un cenaze törenine katılmak için ertelemişti. Putin'in açıklamalarını 437 gazetecinin yerinde takip ettiği bildirildi.
Rus yetkililer, araştırma için suikastçı Mevlüt Altıntaş'ın takım elbisesi ve diğer kıyafetlerini incelemeye başladı.
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