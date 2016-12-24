Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, gece saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Kelez ve Karaman köylerini havan ve top atışlarıyla vurdu.
Ardından Kelez köyü civarından girmeye çalışan rejim askerleriyle muhalifler arasında sabah saatlerine kadar çatışma yaşandı.
Yaralıların olduğu çatışmalar sonrası Esed güçleri geri çekilirken, bölgeye yönelik top atışları aralıklarla sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.