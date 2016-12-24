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Esed'in 'na sı geri püskürtüldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki 'na yönelik sı geri püskürtüldü.

Esedin Türkmendağına saldırısı geri püskürtüldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, gece saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Kelez ve Karaman köylerini havan ve top atışlarıyla vurdu.

Ardından Kelez köyü civarından girmeye çalışan rejim askerleriyle muhalifler arasında sabah saatlerine kadar çatışma yaşandı.

Yaralıların olduğu çatışmalar sonrası geri çekilirken, bölgeye yönelik top atışları aralıklarla sürüyor.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi 19:10
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