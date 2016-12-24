6 saatlik şov!

Son günlerde yaşanan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Libya'da Sebha-Trablus seferini yapan yolcu uçağı 11.32'de kaçırıldı. Malta'yaindirilen Afriqiyah Havayolları'naait A320 model uçakta 111 yolcuve 7 mürettebat bulunuyordu. Kokpitten kendilerini gösteren 2 hava korsanı, el bombalarıyla tehditlerde bulundu. Kaddafi yanlıları olduğunubelirten hava korsanları, SeyfulislamKaddafi'nin serbest bırakılmasınıistedi. Malta özel emniyet polisi, uçağın çevresinde önlem aldı. Operasyona dakikalar kala, uçağın kapısı açıldı ve 25 yolcu serbest bırakıldı. Daha sonra tüm yolcuları serbest bırakan hava korsanları, hiçbir direnç göstermeden teslim oldu. Reuters'ekonuşan Libyalı meclis üyesi Hadiel-Saghir uçağı 2 hava korsanınınkaçırdığını söyledi. Saghir, LibyaTemsilciler Meclisi üyesi AbdusalemMrabit'in, hava korsanlarının 20'li yaşlarının ortasında ve Tebu kentinden oldukları bilgisini ilettiğini açıkladı. El bombalarının da sahte olduğu ortaya çıktı. Hava korsanlarının 6 saatlikşovu, dünya medyasını da bir hayliendişelendirdi.
Teslim olan hava korsanları, Malta'dan siyasi sığınma talebinde bulundu.
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