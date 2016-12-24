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6 saatlik şov!

111 yolcusu olan uçağını kaçırdı. Sahte bombalarla tehdit yağdıran korsanlar, 6 saat sonra teslim oldu

6 saatlik şov!
Son günlerde yaşanan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Libya'da Sebha-Trablus seferini yapan yolcu uçağı 11.32'de kaçırıldı. Malta'ya indirilen Afriqiyah Havayolları'na ait A320 model uçakta 111 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu. Kokpitten kendilerini gösteren 2 hava korsanı, el bombalarıyla tehditlerde bulundu. Kaddafi yanlıları olduğunu belirten hava korsanları, Seyfulislam Kaddafi'nin serbest bırakılmasını istedi. özel emniyet polisi, uçağın çevresinde önlem aldı. Operasyona dakikalar kala, uçağın kapısı açıldı ve 25 yolcu serbest bırakıldı. Daha sonra tüm yolcuları serbest bırakan , hiçbir direnç göstermeden teslim oldu. Reuters'e konuşan Libyalı meclis üyesi Hadi el-Saghir uçağı 2 hava korsanının kaçırdığını söyledi. Saghir, Libya Temsilciler Meclisi üyesi Abdusalem Mrabit'in, hava korsanlarının 20'li yaşlarının ortasında ve Tebu kentinden oldukları bilgisini ilettiğini açıkladı. El bombalarının da sahte olduğu ortaya çıktı. Hava korsanlarının 6 saatlik şovu, dünya medyasını da bir hayli endişelendirdi.



Teslim olan hava korsanları, Malta'dan siyasi sığınma talebinde bulundu.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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