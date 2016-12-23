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Rusya lideri Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında dünya gündemini değiştirecek açıklamalar yaptı.
Putin, Karlov'un öldürülmesine ilişkin, "Bu suikast Türkiye ile ilişkilerimizi etkilemeyecek" dedi.
"YAKINDAN İZLEYECEĞİZ"
Putin, Ankara'daki büyükelçi suikastini yakından izleyeceklerini söyledi. Rus lider, "Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek" dedi.
Putin, dün düzenlenmesi planlanan büyük basın toplantısını Büyükelçi Karlov'un cenaze törenine katılmak için bugüne ertelemişti.
Rus medya organı Sputnik, Putin'in açıklamalarını 437 gazetecinin yerinde takip ettiğini bildiriyor.
- 23 Aralık 2016, Cuma 13:58
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SELAM DEVLETIMIZE ILETIN BU SUIKASTIN ARKASINDA M16 VAR ABD YAPMADI HEMEN YAYALIMBU HABERI
PUTİN DE BİLİYOR BU İŞİN ARKASINDAKİ ŞEREFSİZİN ABD OLDUĞUNU ,
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