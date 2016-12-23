Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Noel pazarına tırla yapılan saldırıya ilişkin aranan Tunus vatandaşı Anis Amri'nin Milano'da polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmesiyle ilgili, "Başka suçlular veya yardım edenler varsa, onları hesaba çekeceğiz." dedi.

Merkel, bugün Başbakanlık'ta yaptığı açıklamada, İtalya Başkanı Paolo Gentiloni'nin, saldırıya ilişkin aranan Anis Amri'nin polise ateş ettikten sonra çıkan çatışmada öldürüldüğü bilgisini verdiğini belirterek İtalyan polisine teşekkür etti.

Amri'nin öldürülmesinden sonra da Almanya'da saldırıya ilişkin soruşturmanın devam edeceğini ve güvenlik güçlerinin bu yönde çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Merkel, "Onlar (güvenlik güçleri), Amri'nin eylemi hakkında kimin ne bildiğini ortaya çıkarana kadar durmayacak. Kim destek vermiş veya onu korumuş olabilir? Başka suçlular veya yardım edenler varsa, onları hesaba çekeceğiz." dedi.

"TERÖRİZM BİZE MEYDAN OKUYOR"

Dünya çapında dostların dayanışmasını hissettiklerini ifade eden Merkel, "Terörizm bize meydan okuyor" şeklinde konuştu.

Merkel, Avrupa'da ve Avrupa dışında teröre kararlı ve etkin bir şekilde karşı çıkıldığını bilmenin iyi olduğunu kaydetti.

Amri olayının birçok soruyu ortaya da çıkardığına işaret eden Merkel, olayın tüm yönlerinin araştırılacağını, ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli siyasi veya yasal değişikliklerin yapılacağını aktardı.

Almanya'da oturum hakkı olmayanların Tunus'a geri gönderilmelerine ilişkin Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kayid es-Sibsi ile görüştüğünü aktaran Merkel, geri gönderme sürecinin hızlandırılması ve bu ülkeye geri gönderilerin sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.

Merkel, Almanya'da herkesin güvenini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışacakları sözlerine ekledi.



