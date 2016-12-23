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Gözlemenin hastası oldu

Gözlemenin hastası oldu
Uzun yıllar gıda sektörüyle uğraşan işadamı Hasan Surözü, gözlemeyi dünyaya tanıttı. 2008'de New York JFK Havalimanı'nda Eat&Go adını verdiği kafe-restoran açtı. Burada hamburgerin anavatanına gözlemeyi tanıttı. Surözü, günde 1200-1500 arasında gözleme sattıklarını açıkladı. JFK Havalimanı'ndan sonra New York'ta Birleşmiş Milletler'in bulunduğu bir bölgede de restoran açan Surözü, en ünlü müşterisinin ABD'nin yeni Başkanı Donald olduğunu açıkladı. Surözü, "Trump gözlememizi yedi ve bu lezzetin bağımlısı oldu" dedi.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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