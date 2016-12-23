Sözcü Hua, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkelerinin nükleer silahlanmasını artırmaları yönündeki açıklamalarına ilişkin, Pekin yönetiminin nükleer silahların tamamen yasaklanmasını savunduğunu belirtti.
NÜKLEER SİLAHLAR TAMAMEN YASAKLANMALI
Dünyanın en büyük nükleer silah kapasitesine sahip ülkelerin özel bir sorumluluk alarak söz konusu alanda silahsızlanma için başı çekmeleri gerektiğini kaydeden Hua, böylelikle nükleer silahların tamamen yasaklanması için gereken şartların oluşacağını belirtti.
Hua, ayrıca Trump'ın nükleer silahlanma konusunda izleyeceği politikayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.
TRUMP VE PUTİN TAM TERSİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya, nükleer silahlar konusunda kendine gelene kadar ABD nükleer kapasitesini genişletmeli ve güçlendirmeli." mesajını paylaşmıştı.
Putin ise yaptığı konuşmada, Rusya'nın stratejik nükleer kabiliyetinin artırılması gerektiğini söylemişti.
ABD'de bulunan Silahlanma Kontrolü Birliğine göre, ABD'nin 7 bin 100, Rusya'nın da 7 bin 300 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Çin'in de 260 savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.
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kıyamet nasıl kopacak insan kendi kıyametini kendi hazırlayacak deniyor. işte her ülke nüklere sahip olunca bir savaş çıktığı zaman her ülkeye atom bombası atılırsa dünya ekseninden çıkar ve yok olur.
işte aklı başında öneri buna evet demeleri lazım nükleer silah sahipleri
bence butun dunya yapmasi gerek bu zaman kadar benzeri karar da ne cikti koca hic yine guclu olanlar yapti søz de azalma olacak idi eskileri yok eder gibi yaptilar daha guclusunu yaptilar ve daha fazla yani gøz boyama zaten bu yasaklar muslimanlara kendilerin de her turlu silah var onun icin herkes yapmasi gerek sonuc da kendileri noel mi kutlayacak o silahlar ile atom yasak olsun da diger silahlar sanki atom kadar telike degil mi laf sadece
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