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BMGK'dan 'e tokat gibi karar

BM Güvenlik Konseyi'nde 'in işgali altındaki topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi.

BMGKdan İsraile tokat gibi karar
, 'in işgali altındaki topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "hemen ve tamamen" durdurmasını öngören karar tasarısını kabul etti.

Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 14'u karar tasarısı için 'evet' oyu verirken, veto hakkı bulunan ancak bu hakkı kullanmayan ABD 'çekimser' oy kullandı.

ABD BİR İLKE İMZA ATTI
Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 22:41
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ayse Ayse

Kahrolsun bu ZIONIST WAR CRIMINAL ISRAIL

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 00:40
enver şatır enver şatır

bu İsrail, ABD nin başına çok çorap örecek. bu sayede hem ABD kaybedecek hemde İsrail.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 23:40
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