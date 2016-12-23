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ABD'den itirafı

konusunda Türkiye'nin uyarılarına rağmen terör örgütleriyle işbirliği yapan ABD başarısızlığını itiraf etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , "Suriye konusundaki diplomatik girişimlerimiz başarılı olmadı." dedi.

ABDden Suriye itirafı
ABD'den, 'de politik bir geçiş süreci sağlama yönündeki diplomatik girişimlerde başarısız oldukları itirafı geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , Suriye'de politik bir geçiş süreci konusunda diplomatik girişimlerinin başarılı olmadığını söyledi.

Kirby, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen, 'Dışişleri Bakanı John Kerry'nin şunu daha iyi yapabilseydik diye düşündüğü bir konu var mı' sorusuna verdiği yanıtta, "Dışişleri Bakanı'na soracak olsaydınız, size Suriye'de içinde bulunduğumuz durumdan dolayı nasıl hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyecek ilk kişi olurdu. Bizim Suriye'de politik bir geçiş sürecine ulaşma, Suriye halkının sesinin duyulacağı, daha iyi, daha güvenli ve birleşik bir Suriye konusundaki diplomatik girişimlerimiz başarılı olmadı. Bu önümüzdeki bir kaç hafta içinde değişmez demek değil. Bir ay daha görevini sürdürecek, bizi istediğimiz noktaya getirmeye çalışacak. Sanırım kendisi bu konuda daha başarılı olabilmeyi dilediğini söylerdi " dedi.

Kirby, Halep'in yeniden Esad güçlerinin eline geçmesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, Haleplilerin güvenliğinden, gereksinimlerinin karşılanmasından Suriye hükumetinin sorumlu olduğunu söyledi. Kirby, "Elbette sorumlular. Aynı zamanda Halep'in alınması sürecinde yol açtıkları yıkımdan, açlıktan, felaketten de sorumlular" diye konuştu.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 13:50
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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EMRE EMRE

ULAN KÖPEK ŞEYTANLA İŞBİRLİĞİNE OTURURSAN BÖYLE OLUR ,CEHENNEMİN KORKUNÇ AZABINA NASIL DAYANACAKSINIZ BAKALIM,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 14:32
truva truva

siz önce tarafınızı değiştirip zalimin değil mazlumun yanında olcaksınız bre kafirler:(((

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 14:26
ihsan ihsan

dünyayya zulediyorsunuz abd allah belanızı en kısa zamanda verecek inşaallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 23.12.2016 13:54
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