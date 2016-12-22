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Ünlü muhabire şoku

Ünlü muhabire taciz şoku
New York'a giden muhabiri , Detroit Havaalanı'nda e uğradığını iddia etti, hem de kadın görevli tarafından... Rye, X-ray cihazından geçtiği sırada güvenlik görevlisi kendisine elle üst araması yapacağını söyledi. İddiaya göre, üst araması yapan kadın görevli muhabirin elbisesini kaldırıp elleri ile hafif bir şekilde cinsel organına elleyince Angela Rye gözyaşlarına boğuldu. Rye, küçük düşürüldüğünü belirterek davacı oldu. Güvenlik görevlisi hakkında sorşturma başlatıldı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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