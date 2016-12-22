Ünlü muhabire taciz şoku

New York'a giden CNN muhabiri Angela Rye, Detroit Havaalanı'nda tacize uğradığını iddia etti, hem de kadın görevli tarafından... Rye, X-ray cihazından geçtiği sırada güvenlik görevlisi kendisine elle üst araması yapacağını söyledi. İddiaya göre, üst araması yapan kadın görevli muhabirin elbisesinikaldırıp elleri ilehafif bir şekilde cinselorganına elleyinceAngela Rye gözyaşlarınaboğuldu. Rye, küçük düşürüldüğünü belirterek davacı oldu. Güvenlik görevlisi hakkında sorşturma başlatıldı.
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