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'da düştü

'nın başkenti Trablus'un güneydoğusunda bir nın düştüğü, pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi.

Libyada savaş uçağı düştü

Terhuna bölgesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ortak Güvenlik Birimi Başkanı Subhi Mesud, yaptığı açıklamada, Mısrata kentindeki Hava Kuvvetlerine ait bir nın, Trablus'un güneydoğusundaki Er-Rahime bölgesinde düştüğünü söyledi.

Mesud, teknik arıza nedeniyle meydana gelen kazada uçağın pilotu ile yardımcısının yaşamını yitirdiğini aktardı.

Görgü tanıkları ise uçağın bölgedeki bir binanın üzerine düştüğünü kaydetti. Binada can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 18:08
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