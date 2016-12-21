Trump şimdi kazandı

ABD'de başkanını seçmek için seçilen Seçici Kurul üyesi delegeler, dün 50 eyaletve başkent Washington DC'de oylarınıkullandı. 538 delegeden 304'ünün oyunu alan Trump, Beyaz Saray'daki koltuğunu garanti altına aldı. 8 Kasım'daki seçimlerde 306 delege kazanan Trump, sadece Teksas eyaletindeki 2 delegenin oyunu alamadı. Seçici Kurul oylamasını 227 oyla kapatan Demokrat Hillary Clinton ise 8 Kasım'daki sonuçlara göre toplamda 5 delegenin desteğini kaybetti. Bu sonuçla "BazıCumhuriyetçi delegelerin Trump'aoy vermeyerek meşruiyet tartışmasıbaşlatması ümidi" sona erdi. Seçimin ardında ülkede Trump'a karşı protestolar, basın yayın yoluyla yapılan saldırılar böylece sonuçsuz kaldı. Ülkenin 45. başkanı olmaya hak kazanan Trump, 20 Ocak'ta görevi Obama'dan devralacak.
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bu tramp denen adamdada hayır yok gözü dünyalıktan başka bir şey görmüyor nefis ehli allah kitapla alaksı pek yok inşallah abd yi yıkar faydası o olur
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