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şimdi kazandı

ABD’nin “seçilmiş başkanı” Cumhuriyetçi , 538 üyeli Seçici Kurul tarafından oylandı. 306 delegeden 304’ü ‘evet’ oyu kullandı. Trump koltuğu şimdi kaptı

Trump şimdi kazandı
ABD'de başkanını seçmek için seçilen Seçici Kurul üyesi delegeler, dün 50 eyalet ve başkent Washington DC'de oylarını kullandı. 538 delegeden 304'ünün oyunu alan , Beyaz Saray'daki koltuğunu garanti altına aldı. 8 Kasım'daki seçimlerde 306 delege kazanan Trump, sadece Teksas eyaletindeki 2 delegenin oyunu alamadı. Seçici Kurul oylamasını 227 oyla kapatan Demokrat Hillary Clinton ise 8 Kasım'daki sonuçlara göre toplamda 5 delegenin desteğini kaybetti. Bu sonuçla "Bazı Cumhuriyetçi delegelerin Trump'a oy vermeyerek meşruiyet tartışması başlatması ümidi" sona erdi. Seçimin ardında ülkede Trump'a karşı protestolar, basın yayın yoluyla yapılan saldırılar böylece sonuçsuz kaldı. Ülkenin 45. başkanı olmaya hak kazanan Trump, 20 Ocak'ta görevi Obama'dan devralacak.
Etiketler:
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bu tramp denen adamdada hayır yok gözü dünyalıktan başka bir şey görmüyor nefis ehli allah kitapla alaksı pek yok inşallah abd yi yıkar faydası o olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 21.12.2016 10:42
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