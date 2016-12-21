Kremlin: İki lider siyasi irade ortaya koydu

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "İki ülke liderleri bu olayın ilişkilerimizi etkilememesi için siyasi irade ortaya koydular." dedi.
Rus Mir-24 kanalına mülakat veren Peskov, saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını ve bunun Türkiye-Rusya ilişkileri tarihinde benzersiz bir olay olduğunu söyledi.
Peskov, olayın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü anımsatarak, "İki ülke liderleri, bunun ve benzer provokasyonların hiçbir şekilde ilişkilerimizdeki pozitif gelişimi etkilememesi için siyasi irade ortaya koydular. Bu olay Moskova ve Ankara'nın güvenlik dahil olmak üzere en hassas alanlarda yakın iş birliğine devam etmesi için önemli bir itici güç olmalı." diye konuştu.
Türkiye ve Rusya arasında büyük iş birliği projeleri bulunduğunu belirten Peskov, "Türk tarafı bu olayın yaşanmasını istemezdi. Bu nedenle bu saldırı aynı zamanda Türk devletini sırtından vurmaktır." ifadelerini kullandı.
Peskov, Putin'in olayı öğrendiği anlara ilişkin, "Putin kararlı bir şekilde bu provokasyonu kınadı ve terör saldırısı olarak nitelendirdi. Bu provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade edilmemesi yönünde kararlılığını ortaya koydu. Bu, Putin için duygusal bakımdan oldukça ağır bir haber oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin çatışma bölgeleriyle sınırı olduğunu ve son yıllarda Suriye'den ve diğer ülkelerden 2 milyonun üzerinde sığınmacı kabul ettiğini anımsatan Peskov, "Ankara'nın sığınmacı konusundaki beklentilerinin Brüksel tarafından büyük oranda karşılıksız bırakıldığını biliyoruz. Bu nedenle Türkiye bu yükü kendi omuzlarında taşıyor." dedi.
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ABD NİN AMACI DÜNYADA TEK TABANCA OLMAK ,BAŞARIRSA DİĞER ÜLKELERE KÖLE MUAMELESİ YAPACAK ,,HER TÜRLÜ ŞEYTANİ SENARYOYU DENİYOR,,,
BU SALDIRI ABD NİN NE DENLİ TEHLİKELİ OLDUĞUNU İYİCE GÜN YÜZÜNE ÇIKARMIŞTIR , FETO TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ORDA BABASININ HAYRINAMI TUTUYOR ,,
ABDingiltere ile hesaplasilacak 240 seneden beri döktükleri kan ve gözyasinda bogulacaklar kendi sonlarini hazirliyorlar kaciş yok adim adim 11.11. 2018 geliniyor Daha suikast oldiugu dakikalarda buraya yorumlara israrla yazdim Feto Köpegi diye yazsilsada BloodDog ABDIngiltere CIA pentagon NATO olarak okunur diye Gezi ayaklanmasi ,17/25 Aralik, 15 temmuz Postmodern DOSTLARIMIZIN NATO isgal girisimleriydi. Ne acidir ki Misirda 5000 kisiyi katledip Mursiyi devirdikleri gibi Devletimiz, Cumhur Reisimize ,istiklalimize istikbalimize bekaamiza CANIMIZA MALIMIZA COCUKLARIMIZA gelecegimize Kast eden yapiyla hayla müttefikiz diyor.ne diyelim Eger PUTIN Rusyanin başinda olmasaydi DEMOKRASI maskesi altinda dislerinden KAN DAMLAYAN şeytanlari insanhaklari =şeytan haklari ve Özgürlük= KÖLELIK 1 Dolar illuminati düzenini Dünyaya Hakim oldugunu GÖRECEKTINIZ Arkasinda ipleri tutan kuklalari oynatan ZionCrimeFactory= siyonist Suc örgütü Gizli DIKTATÖRÜ ROTSCHILD vardir.
bu saldırının amacına ulaşmasına engel olan Rusya'nın serin kanlı yaklaşımı olmuştur ! asıl hedefleri Rusya'nın bam telini bildiğini sanan aç gözlü yamyam sürüsü (haçlı ordusu/vatikan) Rusya'nın sert mesajlar vermesi ile Türkiye'ye top yekün saldıracaklarnı sandılar!!! dikkat edilmesi gereken sadece Tükiye'de ki bizim çocuklar dedikleri sistemin fetö okulları ile avrupalı bizim çocuklarla da istihbari olarak kullana bilecekleri bir gerçektir! havada bir vatikan kokusu var ama şimdi kime bağlıysa sorunun kaynağı o gibi mi!? not=haçlıların yamyamlık yaptıkları tarih kitapların da yazmaz ama bu gerçekleri de değiştirmez!!!
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