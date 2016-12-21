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Çok korttu!

İki kez Wimbledon şampiyonu olan Çek tenisçi evine girdiği sırada hırsızla burun buruna geldi. Eli bıçaklı saldırgan çığlık atan sporcuyu yaraladı...

Çok korttu!
Tenis dünyası bir saldırı haberiyle sarsıldı. Şoke eden olayın kahramanı Çek Cumhuriyeti vatandaşı tenisçi oldu. İki kez Wimbledon şampiyonluğunu elde ederek adından söz ettiren başarılı tenisçi Kvitova evinde bıçaklanarak yaralandı. Petra Kvitova'nın temsilcisi Karel Tejkal, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonrası ünlü tenisçinin sol elinden darbe aldığı ve doktorlar tarafından ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.

UZUN SÜRE MÜCADELE ETTİ
Bir hırsızlık vakası sırasında gerçekleştiği tahmin edilen olay Çek Cumhuriyeti'nin doğusundaki Prostejov kentinde meydana geldi. Saldırı sonrasında ünlü sporcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak 26 yaşındaki başarılı tenisçinin hırsızla yüz yüze gelince çok korktuğu, buna rağmen kendisini koruma amaçlı mücadele ettiği belirtildi. Yaşanan darbede sonrasında sol elinden bıçaklanan Kvitova'nın tendonlarından yara aldığı açıklandı. Boğuşma sırasında Kvitova'nın çığlık atarak yardım istemesi üzerine hırsızın kaçtığı ifade edildi. Petra Kvitova, kısa bir süre önce de ayağındaki sakatlık nedeniyle gelecek ay düzenlenecek olan Hopman Kupası'nda mücadele edecek olan Çek Cumhuriyeti takımı kadrosundan çıkmıştı. Elindeki sakatlığın da bir süre kortlardan uzak duracağı anlamına geldiği vurgulandı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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