Çok korttu!

Tenis dünyası bir saldırı haberiyle sarsıldı. Şoke eden olayın kahramanı Çek Cumhuriyeti vatandaşı tenisçi Petra Kvitova oldu. İki kez Wimbledonşampiyonluğunu elde ederek adından söz ettiren başarılı tenisçi Kvitova evinde bıçaklanarak yaralandı. PetraKvitova'nın temsilcisi Karel Tejkal,evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonrasıünlü tenisçinin sol elinden darbealdığı ve doktorlar tarafından ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.
UZUN SÜRE MÜCADELE ETTİ
Bir hırsızlık vakası sırasında gerçekleştiği tahmin edilen olay Çek Cumhuriyeti'nin doğusundaki Prostejov kentinde meydana geldi. Saldırı sonrasında ünlü sporcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak 26 yaşındaki başarılıtenisçinin hırsızla yüz yüzegelince çok korktuğu, buna rağmenkendisini koruma amaçlı mücadele ettiğibelirtildi. Yaşanan darbede sonrasında sol elinden bıçaklanan Kvitova'nın tendonlarındanyara aldığı açıklandı. Boğuşma sırasında Kvitova'nın çığlık atarak yardım istemesi üzerine hırsızın kaçtığı ifade edildi. Petra Kvitova, kısa bir süre önce de ayağındaki sakatlık nedeniyle gelecek ay düzenlenecek olan Hopman Kupası'nda mücadele edecek olan Çek Cumhuriyeti takımı kadrosundan çıkmıştı. Elindeki sakatlığın da bir süre kortlardan uzak duracağı anlamına geldiği vurgulandı.
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