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'nin endişesi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü : "ABD Dışişleri Bakanı Kerry, FETO elebaşı Gülen'in, ABD'de olmasından dolayı Amerika'nın bu suikastın bir parçası olduğu veya desteklediği yönündeki söylemlerden duyduğu endişeyi dile getirdi"

ABDnin FETÖ endişesi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , ABD Dışişleri Bakanı 'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Gülen'in ABD'de olmasından dolayı Amerika'nın bu suikastın bir parçası olduğu veya desteklediği yönündeki söylemlerden duyduğu endişeyi dile getirdiğini" belirtti.

Kirby, günlük basın toplantısında, Bakan Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Kerry ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Kerry'nin telefon görüşmesinde "silahlı saldırının arkasında ABD'nin olduğu" yönündeki söylemlerden dolayı kaygılarını ilettiğini belirten Kirby, şunları kaydetti:

"Kerry, Dışişleri Bakanı ile (Çavuşoğlu) yaptığı görüşmede 'Gülen'in ABD'de olmasından dolayı Amerika'nın dün gerçekleşen bu dile alınamayacak suikastın bir parçası olduğu veya desteklediği yönündeki söylemlerden dolayı endişelerini gündeme getirdi. Bu gülünç bir iddia. Bunun gerçekliğine ilişkin hiçbir şey ortada yok. Kerry de bugün yaptığı görüşmede bunu açıkça dile getirdi."

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD tarafının talep ettiği görüşmenin başında Çavuşoğlu, görüşmede, dün gerçekleşen saldırının arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün () olduğunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın bildiğini Kerry'e anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerikan televizyon kanalı CBS'e verdiği mülakatta, "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hala ABD'de kalmasının tüm Türk halkını rahatsız ettiğini" vurgulamıştı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 01:50
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Bu abd nereye adalet götürmüş ki bunların bastığı yerde ot bitmez

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evet1
hayır0
cevapla 21.12.2016 16:02
Mehdi Mehdi

CEHEMNEMİN DİBİNE KADAR YOLUNUZ VAR ULAN KAFİR,BOZGUNCU,TERÖRİST ZALİMLER.KONUŞMA ULAN GAVAT.

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evet1
hayır0
cevapla 21.12.2016 12:25
HASAN HASAN

feto hakkında soru sorulunca bir anda tedirgin oldu ,suçluluk psikolojisi ,ister istemez kendilerini ele veriyorlar ,KATİLLER ,,

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evet1
hayır0
cevapla 21.12.2016 09:23
Mem Mem

Sen onu külahıma anlat. Türkiyenin Rusya ile ilişkilerinin ve Suriye politikasındaki tutumu kimi ilgilendirir. FETÖ kimin Operasyonu CIA (ABD). Elbette dünyayı kan gölüne çeviren ABD'yi ilgilendiriyor. Ve direkt olarak İngiltere'yi de ilgilendiriyor. Uçak krizindeki başarıyı bekliyorlardı tutmadı, şimdi de kem küm ediyorlar. Geçti o günler ABD, bir daha güvenemeyiz size

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evet0
hayır0
cevapla 21.12.2016 09:20
almanci almanci

bunu yapan veya yaptiranlar büyük ceza ödeyecekler, putin le erdogani karistirmasinlar biz sabirliyiz ama putin ASLA. bakacagiz ve görecegiz nedemek istedigimi.

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evet0
hayır0
cevapla 21.12.2016 02:26
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